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15:38, 17 апреля 2021

Корреспондента сетевого издания «Важные истории» Екатерину Аренину задержали во Владимирской области

Корреспондента сетевого издания «Важные истории» Екатерину Аренину задержали во Владимирской области, пишет «Новая газета» со ссылкой на редакцию «Важных историй». Кроме того, задержан оператор – их забрали в полицию во время съемки интервью с женой заключенного одной из колоний региона, который подвергался пыткам.
Обоих задержанных, по их словам, обещают отпустить после опроса. Поводом для задержания предположительно стала съемка здания колонии строгого режима.
Ранее к главреду «Важных историй» Роману Анину приходила с обыском ФСБ, его вызывали на допрос по делу о нарушении частной жизни шестилетней давности – из-за публикации о яхте, по данным журналистов принадлежащей главе Роснефти Игоря Сечина за 100 млн долларов. 


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