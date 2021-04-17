Корреспондента сетевого издания «Важные истории» Екатерину Аренину задержали во Владимирской области, пишет «Новая газета» со ссылкой на редакцию «Важных историй». Кроме того, задержан оператор – их забрали в полицию во время съемки интервью с женой заключенного одной из колоний региона, который подвергался пыткам.

Обоих задержанных, по их словам, обещают отпустить после опроса. Поводом для задержания предположительно стала съемка здания колонии строгого режима.

Ранее к главреду «Важных историй» Роману Анину приходила с обыском ФСБ, его вызывали на допрос по делу о нарушении частной жизни шестилетней давности – из-за публикации о яхте, по данным журналистов принадлежащей главе Роснефти Игоря Сечина за 100 млн долларов.