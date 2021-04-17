В Бангладеш полицейские открыли огонь по демонстрантам в городе Читтагонг, четверо убиты, многие ранены, передает агентство Reuter. По его данным, митингующие требовали повышения зарплат – они работали на стройке электростанции, которую вела фирма из Китая. Среди пострадавших, по данным местной полиции, есть и шестеро ее сотрудников.
2021-04-17T15:37:02+03:00
2021-04-17T15:37:07+03:00
https://echo.msk.ru/news/2823440-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
15:37, 17 апреля 2021
Загрузка комментариев...