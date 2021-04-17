В Бангладеш полицейские открыли огонь по демонстрантам в городе Читтагонг, четверо убиты, многие ранены, передает агентство Reuter. По его данным, митингующие требовали повышения зарплат – они работали на стройке электростанции, которую вела фирма из Китая. Среди пострадавших, по данным местной полиции, есть и шестеро ее сотрудников.