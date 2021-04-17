Пострадавшая в ДТП с блогером Эдвардом Билом обжаловала его меру пресечения по уголовному делу, об этом ее адвокат рассказал агентству ТАСС. По его словам, его подзащитная не согласна со снятием с Била некоторых запретов, которых добивался следователь – но каких именно, адвокат не уточнил.

ДТП на Смоленской площади произошло 1 апреля, когда машина блогера вылетела на встречную полосу и протаранила 4 других автомобиля. Водительницу одного из них, Марию Артемову, госпитализировали в крайне тяжелом состоянии с множественными переломами. Позже сообщалось, что она идет на поправку, а также что Бил предложил ей компенсацию машины, лечения и морального вреда. Ему грозит до двух лет лишения свободы.