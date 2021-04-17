Фигуристы из России впервые победили на чемпионате по фигурному катанию World Team Trophy

В общей сложности они заработали 240 тысяч долларов.

125 баллов набрала сборная России в общем зачёте. По случаю победы команды впервые за долгое время прозвучал национальный гимн. Дело в том, что речь идёт о коммерческом турнире, который не имеет отношения к крупным международным соревнованиям, вроде чемпионата Европы или мира.

Почти во всех случаях, российские спортсмены в последние дни брали максимально возможное количество баллов. Например, это сделали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, которые победили в произвольной парной программе. Такой же результат был и у Виктории Синициной с Никитой Кацалаповым, которые заняли первую строчку в танцах на льду.

Также максимальное количество очков в произвольной сольной программе набрала и Анна Щербакова. Как пишет интернет-издание championat.com, семнадцатилетняя спортсменка провела этот сезон без единого поражения.

Командный чемпионат мира по фигурному катанию проходит с 2009-ого года. На него в Японию съезжаются команды из шести стран. Чаще всего, это четыре раза, на соревновании побеждала сборная Соединенных Штатов. В этот раз она заняла второе место.