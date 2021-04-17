Правительство Японии не планирует отказываться от планов проведения летних Олимпийских игр в Токио невзирая на ухудшение эпидемиологической обстановки в стране. Об этом сообщил премьер-министр Японии Исихидэ Суга, выступая на совместной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом в Белом доме по завершении двусторонних переговоров.

Олимпиада в Токио должна пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр «Токио-2020» сохранено. Организаторы решили проводить Олимпиаду без иностранных болельщиков.