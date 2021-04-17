В Москве выявили 2 822 случая заражения коронавирусом за сутки, это максимум с 28 января

Врач-эксперт Тимур Пестерев сказал, что ситуация повышения заболевамости ожидаемая и ее предсказывали многие эпидемиологи. «Подобная заболеваемость в принципе ожидаема, потому что многие специалисты в области эпидемиологии и смежных областях предсказывали, что с определенного момента будет повышение, но не столь большое с учетом, что в Москве началась вакцинация и пока не отменены ограничения в виде ношения средств индивидуальной защиты», — сказал он. По мнению Т.Пестерева, «это повышение не выльется в какие-то чудовищные цифры». «С другой стороны, это должно сигнализировать о том, что предпринимаемых мер недостаточно. И, может быть, стоит либо усилить темпы вакцинации, либо вводить определенные ограничения, стары или новые», — заключил эксперт.