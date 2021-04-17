В центре Хабаровска прошел первый в этом году митинг в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала

Власти акцию согласовали, потребовав, чтобы число участников не превышало сотни. До последнего момента организаторы опасались, что на на Комсомольской площади, где должен был пройти митинг, начнется уборка, как это не раз бывало ранее. Но на этого не случилось. Люди пришли в назначенное время с флагами Хабаровского края, портретами Сергея Фургала и плакатами. Организаторы раздавали всем листочки с номерами, чтобы соблюсти заявленное число участников.

Среди собравшихся оказались не только горожане, но и депутаты, а также сенатор Елена Грешнякова. Она выразила надежду, что Сергей Фургал скоро будет на свободе. Некоторые собравшиеся обвинили Грешнякову в отсутствии помощи арестованному Сергею Фургалу.

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали в июле прошлого года по обвинению в причастности к деятельности местной преступной группировки в 2000-х. Хабаровчане посчитали подозрения необоснованными. Долгое время в городе каждую субботу проходили многотысячные митинги в поддержку экс-главы региона.

