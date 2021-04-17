В Екатеринбург съехались участники Турнира претендентов ФИДЕ, прерванного год назад из-за пандемии коронавируса

Торжественной церемонии повторного открытия не будет – просто технический перезапуск. Однако на сами игры небольшое количество зрителей все же допустят – это пообещал глава ФИДЕ Аркадий Дворкович. Болельщиков рассадят с соблюдением социальной дистанции, от них потребуют тесты на антитела или сертификаты вакцинации. Готовность площадки к приему шахматистов, по словам Дворковича, максимальная.

В прошлом году успели сыграть все партии первого круга. Первое место в турнирной таблице делят россиянин Ян Непомнящий и француз Максим Вашье-Лаграв. На втором — нидерландец Аниш Гири, американец Фабиано Каруана, китаец Ван Хао и еще один наш соотечественник, Александр Грищук. Наконец, замыкают рейтинг россиянин Кирилл Алексеенко и китаец Дин Лижэнь.

Победитель турнира должен определиться к 28 апреля.

Победитель этого турнира станет претендентом на мировую шахматную корону – за нее он сразится с действующим чемпионом мира, норвежцем Магнусом Карлсеном.