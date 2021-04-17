В НАТО обеспокоены планами России ограничить доступ в ряд зон Черного моря и Керченского пролива

Об этом написала в Twitter официальный представитель альянса Оана Лунгеску. По ее словам, это будет расценено как необоснованное действие и часть дестабилизирующего поведения России. Милитаризация Крыма, Черного и Азовского морей создает угрозу для независимости Украины и подрывает стабильность в регионе, отметила Лунгеску. Альянс призывает Россию гарантировать свободный доступ в порты Украины в Азовском море и обеспечить свободу судоходства.

С 24 апреля до 31 октября Россия ограничивает судоходство в российской части акваторий Черного моря в направлении Керченского пролива. Причиной Москва назвала проведение военных учений. МИД Украины выразил в связи с этим «решительный протест». МИД России заявил, что запланированные военные учения у границы с Украиной никому не угрожают.