Прокуратура Москвы требует признать организации, созданные Алексеем Навальным, экстремистскими

Соответствующий иск подан в Московский городской суд. Он касается ФБК (признанного в России иноагентом), «Фонда защиты прав граждан» и штабов Навального. По мнению надзорного ведомства, «под прикрытием либеральных лозунгов эти организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации». В прокуратуре считают, что фактическими целями организаций является создание условий для изменения основ конституционного строя — в том числе, «с использованием сценария цветной революции».

Соратники Навального связали действия властей с осенними выборами в Думу и митингом, который планируется в поддержку оппозиционера.

Журналист Сергей Пархоменко в эфире «Эха Москвы» сравнил нынешнюю внутреннюю политику в России с тоталитарными режимами двадцатого века. Сергей Пархоменко добавил, что в развитых странах существует разделение властей и система сдержек и противовесов, дабы избежать именно таких сценариев.

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов сказал в эфире «Эха Москвы», что власти всеми способами пытаются вычислить инакомыслящих в России и лишить их гражданских свобод. По этой причине, по словам Дмитрия Муратова, сайт «Новой газеты» заранее закрыл для пользователей обсуждение материалов, чтобы не подставлять собственных читателей.