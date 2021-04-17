Экипаж МКС вернулся на Землю

Несколько минут назад спускаемый аппарат корабля «Союз МС-17» приземлился в 147 км юго-восточнее города Жезказган в Казахстане.

Примерно 3,5 часа назад корабль отстыковался от модуля «Поиск» Международной космической станции и начал от нее удаляться. Час назад были включены двигатели для торможения и схода с околоземной орбиты. Трансляцию посадки ведет «Роскосмос». На борту российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт NASA Кэтлин Рубинс. Они провели на орбите 184 суток, проведя ряд научно-прикладных исследований и работ по ремонту станции. После эвакуации из спускаемого аппарата медики проведут первичный осмотр космонавтов на месте, определят уровень кислорода в крови, артериальное давление и окажут первую медицинскую помощь.