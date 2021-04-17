Следственный комитет будет допрашивать двух журналистов студенческого журнала DOXA каждый рабочий день до конца мая

По мнению адвоката одного из фигурантов, такой объем работы по данному уголовному делу похож на издевательство. Об этом Дмитрий Захватов рассказал «Эху Москвы». Тем временем, уже больше 250 ученых со всего мира выступили в поддержку редакторов издания DOXA и назвали обвинения абсурдными.