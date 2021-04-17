США рекомендуют быть осторожней при полетах над рядом районов России и Украины

Особое внимание уделяется воздушному пространству Киева, Днепра и Симферополя, Москвы и Ростова-на-Дону. Это следует из двух воздушных директив-извещений Федерального авиационного управления. Оба документа издаются в связи с «возможными рисками безопасности полетов, связанными с эскалацией региональной напряженности между Россией и Украиной, которые потенциально могут привести к трансграничным столкновениям без предварительного уведомления, повышенной военной активности или конфликту». Извещения распространяются на всех американских авиаперевозчиков и коммерческих операторов.