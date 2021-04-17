Экипаж Международной космической станции возвращается на Землю

Примерно в 4.30 по московскому времени корабль «Союз МС-17» штатно отстыковался от модуля «Поиск» и начал удаляться от станции. В эти минуты он должен начать спуск с орбиты.

Как сообщили в госкорпорации Роскосмос, домой на пилотируемом корабле «Союз МС -17» вернутся россияне Сергей Рижиков, Сергей Кудь-Сверчков и американка Кэтлин Рубинс. Отмечается, что для того, чтобы космонавты комфортно себя чувствовали на Земле после приземления, на МКС они долгое время проходят специальную подготовку. В частности, для них проводятся сеансы «искусственной гравитации» длительностью до 55 минут, а также они принимают специальные пищевые добавки. Непосредственно в день спуска каждый из них обязан получить солевой раствор, который поможет избежать обезвоживания при посадке.

Ранее на МКС уже был доставлен новый экипаж в составе космонавтов «Роскосмоса» Олега Новицкого, Петра Дуброва и астронавта NASA Марка Ванде Хай. Планируется, что их экспедиция продлится около полугода. Командир Новицкий должен вернуться на Землю в октябре, остальные члены экипажа останутся в космосе на более длительный срок.

Экипаж провел в космосе 184 суток. Если все пройдет в штатном режиме, то в 8 утра по Москве пилотируемый корабль сядет в 147 км юго-восточнее города Жезказгана в Казахстане.