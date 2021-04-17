В Москве простятся с актером и телеведущим Олегом Марусевым

Церемония состоится в Ритуальном зале при морге ЦКБ №1 управления делами президента с 13 до 14 часов. Заслуженный артист России скончался в минувшую среду в возрасте 76 лет. Причина смерти неизвестна.

Марусев 35 лет проработал на телевиденье. Он вёл несколько телепрограмм, среди которых игра «Пойми меня». В одном из выпусков этой передачи приняли участие сотрудники «Эха Москвы».

Последние годы Марусев служил в Театре Луны. Он также известен по фильмам и сериалам, таким как «Графиня де Монсоро» и «Марш Турецкого».