США подтвердили свою решимость защищать Японию в рамках действующего Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности от 1960 года. Для этого могут быть использованы все имеющиеся средства, включая ядерное оружие. Об этом говорится в заявлении Белого дома по итогам прошедших в Вашингтоне переговоров президента США Джо Байдена и премьера Японии Ёсихидэ Суга. Лидеры двух стран также подтвердили, что пятая статья двустороннего договора о безопасности распространяется на острова Сенкаку, которые находятся под контролем Японии и являются предметом территориального спора с Китаем.