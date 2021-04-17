Вашингтон оставляет за собой право ответить на российские контрмеры, хотя не заинтересован в эскалации

Об этом заявил представитель Госдепартамента. Он отметил, что недавние действия США были пропорциональными и подходящими.

Президент США Джо Байден 15 апреля ввел новые санкции против российского госдолга, ряда физических и юридических лиц, которые США считает причастными к кибератакам и предполагаемому вмешательству в президентские выборы. Помимо этого, Вашингтон объявил о высылке десяти российских дипломатов, среди которых, как утверждается, есть сотрудники спецслужб.

На следующий день Россия объявила об ответных мерах. Так, Москва бессрочно закрыла въезд для 8 действующих и бывших высокопоставленных сотрудников американской администрации. Россия также вышлет десять американских дипломатов и существенно ограничит работу оставшихся.

Кроме того, послу США Джону Салливану рекомендовано вернуться в Вашингтон для консультаций, так же как и российский посол Анатолий Антонов вернулся в Москву. Об этом сообщил глава МИД Сергей Лавров.

Ответные меры на санкции Соединенных Штатов президент Владимир Путин ранее обсудил на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности.