В Москве сегодня откроют для посетителей Мавзолей Ленина на Красной площади и некрополь у кремлевской стены

Допуск в мавзолей возобновляется, но с ограничениями – обусловлены они эпидемией. Посетителей просят надевать маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию, на входе у всех будут замерять температуру. Мавзолей закрывают на два месяца для проведения профилактических работ каждый год — тело Владимира Ленина опускают в ванну со специальным раствором. Но в этот раз мавзолей не работал почти полгода – с ноября, тогда Россию охватила вторая волна коронавируса. Месяц назад стало известно, что допуск возобновят после профилактики. До этого мавзолей закрывали весной, тоже из-за эпидемии, но это не помешало коммунистам возложить к нему венки и цветы в честь 150-летней годовщины со дня рождения Ленина.

Споры вокруг мавзолея продолжаются уже многие десятилетия. Время от времени политики и общественные деятели выступают с предложением перезахоронить Ленина. В Госдуму даже пытались внести такой законопроект, но эта идея каждый раз встречает сопротивление. В КПРФ предложение называли крупнейшей провокацией против российской государственности.

Согласно опросу ВЦИОМ, проведенному год назад, более 60% россиян выступают за захоронение останков Ленина.