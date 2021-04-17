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07:02, 17 апреля 2021

Прокуратура Москвы требует признать экстремистскими ФБК, штабы Навального и «Фонд защиты прав граждан»

фото: @bazabazon
фото: @bazabazon

Прокуратура Москвы требует признать экстремистскими Фонд борьбы с коррупцией, штабы Навального, а также организацию «Фонд защиты прав граждан». Соответствующий иск направлен в Мосгорсуд. Как сообщается на сайте ведомства, под видом этих организаций работают иностранные и международные организации, признанные в России нежелательными, которые хотят изменить конституционный строй. В руководстве штабов и ФБК, признанного в Росии иноагентом, связывают требование прокуратуры с предстоящими думскими выборами и митингом в поддержку Навального. Там говорят, что не планируют прекращать работу.

Фонд борьбы с коррупцией был основан Алексеем Навальным и его соратниками в 2011 году. Своей целью он ставил расследования коррупции в высших органах власти.

Первые расследования ФБК начал публиковать в 2013 году. С тех пор фонд выпустил почти 90 публикаций, фигурантами которых становились руководители страны, бизнесмены и депутаты. Наиболее резонансные публикации касались имущества генпрокурора Юрия Чайки, экс-премьер-министра Дмитрия Медведева, главы Росгвардии Виктора Золотова, бывшего первого вице-премьера Игоря Шувалова и пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. А в этом году соратники Навального опубликовали расследование, в котором утверждалось, что президенту Владимиру Путину принадлежит дворец под Геленджиком.

Параллельно с ФБК действуют штабы Навального в регионах. Они активизировали свою деятельность во время попытки выдвижения политика кандидатом на президентских выборах 2018 года. После отказа в регистрации сторонники оппозиционера в регионах занимались организацией протестных акций и участвовали в местных выборах.

В октябре 2019 года министерство юстиции включило Фонд борьбы с коррупцией в реестр иностранных агентов.


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