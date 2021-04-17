Во Франции после вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca умерли восемь человек. У них возник тромбоз. Об этом сообщает Национальное агентство по безопасности лекарственных средств. Всего с начала кампании по вакцинации в стране зафиксировали 23 случая тромбозов после использования этого препарата. Во Франции он одобрен только людей старше 55 лет. В самой компании ранее сообщали, что доказательств связи вакцинации и образования тромбов нет.
2021-04-17T06:33:00+03:00
2021-04-17T06:33:08+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:33, 17 апреля 2021
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