В Ростуризме предложили организовать платные вывозные рейсы для россиян из Турции. Но цена за билет должна быть фиксированная — например, 10-12 тыс. руб. Об этом сообщил газете «Известия» председатель Общественного совета при Ростуризме Дмитрий Давыденко. По его словам, это стало бы «идеальным решением» в сложившейся ситуации. Цены на рейсы из Турции в Россию сильно выросли, при этом неизвестно, компенсируют ли туристам расходы на новые билеты, отметил он. В Общественном совете при ведомстве считают, что при таком подходе удастся быстро вывезти всех желающих.

Россия приостановила авиасообщение с Турцией 15 апреля до 1 июня. Власти объяснили такое решение резким ростом числа заразившихся коронавирусом в республике.