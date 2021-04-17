SpaceX выиграла контракт NASA на доставку астронавтов на Луну. Его сумма составит около 3 миллиардов долларов, сообщило космическое ведомство. Компания Илона Маска должна разработать и создать лунный посадочный модуль для высадки астронавтов на поверхность естественного спутника Земли в рамках программы «Артемида».

Первый этап программы намечен на этот год. В рамках него запланирован беспилотный полет корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю. На втором этапе, в 2023 году, корабль облетит Луну уже с экипажем. Саму высадку NASA планирует на 2024 год.