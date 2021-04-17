Более 70 деятелей культуры со всего мира выступили в защиту Алексея Навального. Писатели, артисты, художники и ученые написали открытое письмо Владимиру Путину с просьбой допустить к оппозиционеру врачей. Обращение опубликовано во французской газете Le Monde. В числе подписанов Джоан Роулинг, Бенедикт Камбербэтч, Стивен Фрай, Джуд Лоу, Том Йорк, Джей Джей Абрамс, а также пять лауреатов Нобелевской премии по литературе, в том числе Светлана Алексиевич и Орхан Памук. Они просят, чтобы Навальный немедленно получил компетентную медицинскую консультацию и лечение, в котором он срочно нуждается и на которое имеет право, как и любой гражданин России. Также авторы письма указали, что у политика отмечаются клинические признаки тяжелого неврологического расстройства и из-за отсутствия медицинской помощи он был вынужден объявить голодовку.

31 марта Навальный объявил голодовку в колонии, требуя допустить к нему гражданского врача. Администрация грозится принудительным кормлением.