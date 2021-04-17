США сожалеют об ответных мерах России на американские санкции и считают их эскалацией. Вашингтон в этом не заинтересован, но оставляет за собой право ответить, сказал ТАСС представитель Госдепартамента. Он отметил, что их недавние действия были пропорциональными и подходящими.

Накануне Москва объявила, что предложит десяти американским дипломатам покинуть страну, ограничивается передвижение сотрудников дипмиссии по России, будет прекращаться деятельность американских фондов, которые вмешиваются в российскую политику. Кроме того, Москва запретила восьми чиновникам администрации США въезд в Россию. Американскому послу Джону Салливану рекомендовано отправиться в Вашингтон на консультации.

Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов рассказал «Эху Москвы», что это не означает разрыва дипломатических отношений, но диалог между странами пока не имеет шансов на успех. По мнению Федора Лукьянова, американский посол вряд ли захочет возвращаться в Россию без качественного улучшения отношений.