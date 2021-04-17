В Петербурге отменили обязательное ношение перчаток в общественных местах. Маски по-прежнему надо носить, как минимум до 15 мая. Об этом сообщается на сайте правительства города. Также до этого срока продлены ограничения на работу ночных клубов и кальянных, и запрет на проведение массовых мероприятий. С начала апреля каждый день в Петербурге фиксируют около 700 случаев заражения коронавирусом.