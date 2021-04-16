Пожарные в Петербурге пятые сутки тушат огонь на территории бизнес-центра Невская мануфактура

Здесь осталось лишь два очага горения, общая площадь возгорания сократилась до 20 квадратных метров, — рассказали в местном управлении МЧС. Сильный пожар вспыхнул здесь в понедельник. Огонь охватил здание XIX века постройки. Общая площадь пожара составила 10 тысяч квадратных метров. Во время борьбы с огнем погиб один спасатель, еще трое серьезно пострадали. Задержаны гендиректор компании владельца бизнес-центра и его заместитель.
2021-04-16T23:05:00+03:00
2021-04-16T23:05:00+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:05, 16 апреля 2021
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