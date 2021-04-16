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23:04, 16 апреля 2021

Доход семьи премьер-министра Михаила Мишустина за первый год его премьерства вырос почти на 15%

Об этом пишет интернет-издание «Открытые медиа» со ссылкой на декларацию главы кабинета министров. Из нее следует, что за прошлый год Мишустин заработал почти на 2 миллиона рублей больше, чем в 2019, когда он руководил Налоговой службой. Увеличились доходы его родственников. В частности, жена заработала почти 64 миллиона рублей. Представитель Белого дома пояснял агентству Интерфакс, что это проценты по банковским депозитам.



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