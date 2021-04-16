Центробанк отозвал лицензию уральского банка «Нейва» из-за валютообменных операций

Регулятор посчитал их сомнительными. Еще за два дня до своего решения Банк России просил снизить объем продаваемой валюты, — пишет газета «Коммерсантъ». Между тем, в банке «Нейва» сказали газете, что они выполнили все требования Москвы и поэтому отзыв лицензии стал для них неожиданностью, однако, оспаривать действия чиновников они не собираются. По размеру активов «Нейва» входил во вторую сотню российских банков, сообщалось, что сегодня утром после сообщения об отзыве лицензии, у офисов банка в Екатеринбурге возникли очереди. Люди требовали разъяснить, как и когда они получат свои деньги.