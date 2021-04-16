Участника одиночного пикета задержали на Красной площади в Москве

Он стоял с плакатом, который призывал задуматься о последствиях изменения климата, — пишет интернет-издание «МБХ Медиа». Сейчас он находится в отделе полиции «Китай-Город».
2021-04-16T23:03:04+03:00
2021-04-16T23:03:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:03, 16 апреля 2021
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