Свыше 70 мировых деятелей культуры просят Кремль обеспечить доступ врачей к Алексею Навальному

Звезды кино, известные писатели и музыканты в открытом письме, которое опубликовала французская газета Le Monde, призывают Владимира Путина соблюдать права осужденного. Среди подписавших обращение Бенедикт Ккамбербатч, Стивен Фрай, Джуд Лоу, Райф Файнс, режиссер Дж. Дж. Абрамс, драматург Том Стоппард, писатели Нил Гейман, Патрик Зюскинд, Джоан Роулинг, Салман Рушди.

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