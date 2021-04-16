Археологи в Израиле обнаружили буквы древнейшего алфавита

Надпись нашли на фрагменте кувшина XV века до нашей эры. Исследователи говорят, что обнаружили недостающее звено между символами Древнего Египта и буквами одного из первых алфавитов. Надпись должна помочь в разгадке того, как письменность была передана из Египта на Ближний Восток.

