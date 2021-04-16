Число жертв столкновений протестующих с военными в Мьянме выросло до 728

Более трех тысяч человек находятся под стражей, — говорят правозащитники. Столкновения в этой стране не прекращаются с начала февраля, когда военные осуществили переворот и сместили руководство страны. Силовики применяют оружие в отношении участников акции протеста. По данным правозащитников, среди погибших есть, в том числе, и дети.

