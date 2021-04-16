Антон Силуанов: Доля иностранных инвесторов в российском госдолге составляет менее 20%

Доля иностранных инвесторов в российском госдолге составляет менее 20%, — сказал министр финансов Антон Силуанов. В дальнейшем эта цифра, по его мнению, будет снижаться. В то же время, уверяет Силуанов, растет спрос на облигации Федерального займа со стороны российских финансовых структур. Министр также заметил, что на этой неделе его ведомство осуществило наибольший объем заимствований на финансовом рынке. США объявили о введении санкций против российского госдолга. Американским финансовым институтам будет запрещено покупать российские облигации на первичном рынке после середины июня.