Более 70 известных мировых деятелей культуры призвали российские власти обеспечить доступ врачей к Алексею Навальному

В открытом письме, которое опубликовала французская газета Le Monde, они просят президента Владимира Путина обеспечить соблюдение прав оппозиционного политика. Письмо подписали в том числе звезды кино Дэвид Духовны, Райф Файнс, Ванесса Редгрейв, Джуд Лоу, Йен Маккеллен, нобелевские лауреаты по литературе Светлана Алексиевич, Герта Мюллер, Орхан Памук, писатель Джоан Роулинг, музыкант Том Йорк и другие.
2021-04-16T22:17:25+03:00
2021-04-16T22:53:17+03:00
https://echo.msk.ru/news/2823134-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
22:17, 16 апреля 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Прокуратура Москвы подала иск о признании экстремистскими Фонда борьбы с коррупцией и штабов Алексея Навального В ведомстве говорят, что под прикрытием этих структур действуют группы, которые хотят дестабилизировать социальную и общественно-политическую ситуацию в стране, в том числе международные организации, которые в России уже признаны нежелательными…