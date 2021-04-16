Более 70 известных мировых деятелей культуры призвали российские власти обеспечить доступ врачей к Алексею Навальному

В открытом письме, которое опубликовала французская газета Le Monde, они просят президента Владимира Путина обеспечить соблюдение прав оппозиционного политика. Письмо подписали в том числе звезды кино Дэвид Духовны, Райф Файнс, Ванесса Редгрейв, Джуд Лоу, Йен Маккеллен, нобелевские лауреаты по литературе Светлана Алексиевич, Герта Мюллер, Орхан Памук, писатель Джоан Роулинг, музыкант Том Йорк и другие.