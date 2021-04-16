У Россиян на фоне закрытия границ с Турцией и Танзанией появилась возможность поехать отдыхать по новым направлениям

В частности, с 14 мая Греция готова отменить квоты для российских туристов и пустить их в страну.

Все, кто решит отправиться на отдых в Грецию, будут должны предоставить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, а также иметь при себе сертификат о вакцинации, рассказал министр туризма Греции. Харис Теохарис отдельно уточнил, что пускать будут и тех, кто привился российским препаратом «Спутник».

Кроме того, авиакомпания «Аэрофлот» сообщила, что увеличит частоту полетов в Египет, а также будет продавать больше билетов на рейсы. Как отмечают представители компании, это позволит удовлетворить спрос россиян на это направление, который вызван закрытием границ с Турцией и Танзанией.

На фоне ограничения авиасообщения, ряд туркомпаний предлагают россиянам альтернативные места отдыха. В частности, речь идет о Крыме. По сообщениям местных властей, турпоток на полуостров составил на 20% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Вместе с тем там активно растут показатели заболеваемости коронавирусом, однако вводить дополнительные ограничения власти региона не планируют.

Премьер-министр Михаил Мишустин сегодня подписал распоряжение о возврате денег за аннулированные путевки, договор по которым был заключен до 31 марта включительно. Интернет-издание РБК сообщает об очередях у офисов туроператоров