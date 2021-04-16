Российское руководство предложило послу США покинуть страну

В Кремле рекомендовали Джону Салливану уехать домой на консультации, — объявили сегодня в МИДе. Некоторые эксперты называют это фактически высылкой главы дипмиссии. Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов сказал «Эху Москвы», что произошедшее не означает разрыва дипломатических отношений.

По мнению Лукьянова, американский посол вряд ли захочет возвращаться в Россию без качественного улучшения отношений. Сам Джон Салливан сказал агентству «Интерфакс», что в дипмиссии ждут дополнительных разъяснений российского МИДа. Тем временем, на Смоленской площади уже объявили о том, что Россия вышлет десять сотрудников американского посольства и запретит въезд восьми высокопоставленным американским чиновникам, в том числе генпрокурору США, министру внутренней безопасности и директору национальной разведки.

