Столичная прокуратура потребовала признать ФБК и штабы политика Алексея Навального экстремистскими организациями

Столичная прокуратура потребовала признать Фонд борьбы с коррупцией и штабы политика Алексея Навального экстремистскими организациями. Соответствующий иск ведомство направило в Мосгорсуд.

В прокуратуре утверждают, что ФБК и штабы Навального хотят создать условия для изменения основ конституционного строя. В частности, ведомство считает, что для этого они намерены осуществить сценарий «цветной революции». Одновременно их обвинили в организации деятельности нежелательных структур – как иностранных, так и международных.

Ко всем этим выводам, уверяет столичная прокуратура, она пришла в результате проверки ФБК и штабов Навального. При этом в сообщении ведомства не уточняется, о деятельности каких именно нежелательных организаций идет речь. Также не указывается, каким способом и когда соратники политика намеревались повредить конституционному строю.

ФБК был создан 10 лет назад, за это время фонд выпустил почти 90 расследований о коррупции среди высших российских чиновников. Штабы Навального активизировали свою деятельность в ходе кампании по президентским выборам 2018 года, с тех пор они организовывали протестные акции, а сторонники политика участвовали, в том числе, в местных выборах.

Фонд борьбы с коррупцией российские власти считают иностранным агентом.