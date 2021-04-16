Движение поездов было приостановлено на «серой» ветке московского метро

Это связано с тем, что на одной станции человек упал на пути, — сообщает руководство подземки в Твиттере. Составы не ходили от станции «Боровицкая» до «Нагорной». Сейчас движение на «Серпуховско-Тимирязевской» линии возобновилось и постепенно вводится в график. Других подробностей инцидента в руководстве подземки пока не сообщают.
2021-04-16T21:32:04+03:00
2021-04-16T21:32:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:32, 16 апреля 2021
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