Движение поездов было приостановлено на «серой» ветке московского метро

Это связано с тем, что на одной станции человек упал на пути, — сообщает руководство подземки в Твиттере. Составы не ходили от станции «Боровицкая» до «Нагорной». Сейчас движение на «Серпуховско-Тимирязевской» линии возобновилось и постепенно вводится в график. Других подробностей инцидента в руководстве подземки пока не сообщают.