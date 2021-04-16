Иран приступил к обогащению урана до 60%

Работы ведутся на предприятии в Натанзе, где не так давно произошла авария. Сообщалось о взрыве и обесточивании завода, где находятся центрифуги. В атаке на этот объект Тегеран обвиняет израильские спецслужбы. О получении первой партии высокообогащенного урана, который может использоваться, в том числе, для военных нужд, объявил представитель агентства по атомной энергетике страны. Западные участники ядерной сделки с Ираном, в свою очередь, выразили обеспокоенность в связи с действиями республики.

