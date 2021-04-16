Представители НАТО выразили обеспокоенность в связи с планами России ограничить доступ в ряд зон Черного моря

Там считают такие шаги неоправданными. Руководство альянса призывает Москву обеспечить свободный доступ в порты Украины на Азовском море, а также свободу судоходства. Милитаризация Крыма, Черного и Азовского морей, как считают в Брюсселе, подрывает стабильность в регионе.



Россия собирается закрыть со следующей субботы и до конца октября Керченский пролив для прохода военных судов зарубежных стран.

