Кубинский лидер Рауль Кастро уходит в отставку

89-летний лидер компартии страны в своем выступлении на съезде сказал, что собирается передать руководство новому поколению, — сообщает кубинская пресса. Кастро возглавил Кубу после того, как по состоянию здоровья от управления отошел его старший брат Фидель. Ранее он выбрал в качестве преемника нынешнего президента республики Мигеля Диаса-Канеля.

