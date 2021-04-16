ФК «Локомотив» наказали за то, что один из его руководителей заходил в судейскую комнату перед матчем со «Спартаком»

Футбольный клуб «Локомотив» наказали за то, что один из его руководителей заходил в судейскую комнату перед матчем со «Спартаком». Таким образом он нарушил регламент. По этой причине «Локомотив» должен будет отыграть один матч на нейтральном поле. Руководитель клуба Станислав Сухина оштрафован на 150 тысяч рублей. Ранее вокруг этого матча разгорелся еще один скандал — из-за болельщиков «Спартака», которые скандировали оскорбления в адрес вратаря «железнодорожников» Марината Гилермы. «Спартак» был оштрафован на полмиллиона рублей и должен провести один домашний матч без зрителей.
2021-04-16T21:03:02+03:00
2021-04-16T21:03:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:03, 16 апреля 2021
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