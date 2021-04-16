Комитет защиты журналистов выступил в поддержку редакторов интернет-издания DOXA

Представители организации призвали снять с них все обвинения, вернуть им оборудование и прекратить давление. На днях в редакции, а также дома у четверых журналистов прошли обыски. Сообщалось, что все четверо стали фигурантами дела о вовлечении подростков в противоправную деятельность из-за видеоролика, в котором они осуждали преследование студентов за политическую деятельность. Все четверо были отправлены судом фактически под домашний арест.

