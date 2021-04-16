Журналиста Тимура Олевского оштрафовали на 15 тысяч рублей

Мировая судья района Измайлово признала его виновным по статье о деятельности нежелательной организации. Олевский вел форум муниципальных депутатов в середине марта, который разогнала полиция. Силовики тогда объяснили свои действия тем, что в организации форума участвовала структура, которая признана в России нежелательной. Сами организаторы это отрицали. В результате были задержаны все участники форума – чуть более двухсот человек.