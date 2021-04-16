Журналиста Тимура Олевского оштрафовали на 15 тысяч рублей

Мировая судья района Измайлово признала его виновным по статье о деятельности нежелательной организации. Олевский вел форум муниципальных депутатов в середине марта, который разогнала полиция. Силовики тогда объяснили свои действия тем, что в организации форума участвовала структура, которая признана в России нежелательной. Сами организаторы это отрицали. В результате были задержаны все участники форума – чуть более двухсот человек.
2021-04-16T21:02:10+03:00
2021-04-16T21:02:10+03:00
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21:02, 16 апреля 2021
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