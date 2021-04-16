Это станет ответом на высылку трех российских дипломатических работников из Варшавы, — сказали сегодня в МИДе. Польские власти обвинили работников посольства в том, что они нарушили требования дипломатического статуса, а также проводили мероприятия в ущерб польской республики.
Россия высылает пятерых польских дипломатов
Это станет ответом на высылку трех российских дипломатических работников из Варшавы, — сказали сегодня в МИДе. Польские власти обвинили работников посольства в том, что они нарушили требования дипломатического статуса, а также проводили мероприятия в ущерб польской республики.