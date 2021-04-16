Американское посольство в Москве ждет детальной информации о российском ответе на новые санкции

Глава дипмиссии Джон Салливан подтвердил агентству «Интерфакс», что встречался сегодня с одним из помощников российского президента, который рассказал о мерах, принятых Москвой. В российском МИДе, в свою очередь, отметили, что послу настоятельно предлагали вернуться домой для проведения консультаций. Ранее Москва отозвала своего представителя в США и до сих пор глава дипмиссии в Вашингтон не вернулся.