Сегодня ЦБ отозвал лицензии сразу у трех банков

Екатеринбургский банк «Нейва» лишился лицензии «за — сомнительные операции по продаже наличной иностранной валюты физическим лицам в значительных объемах «– конец цитаты. Кроме того, Центробанк неоднократно уличал администрацию «Нейвы» в нарушениях антиотмывочного законодательства. С отделениями в 14 городах, в том числе в Петербурге, Казани, Новосибирске и Краснодаре, этот банк занимал 188-ю строчку по размерам активов.

У столичного «Интерпромбанка» (151-е место в России) лицензию отозвали за растущую долю проблемных ссуд. По итогам прошлого года убыток банка приблизился к 4-м миллиардам рублей – это почти 60 процентов его капитала.

Наконец, «Нордеабанк» подал ходатайство о ликвидации сам – его владельцы решили свернуть бизнес в России.

Все три банка были участниками системы страхования вкладов, что гарантирует каждому их клиенту возврат вкладов в размере не менее 1 млн 400 тысяч рублей с учетом начисленных процентов.