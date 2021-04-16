Более 250 зарубежных ученых и преподавателей выступили в поддержку российского студенческого интернет-издания DOXA

Более 250 зарубежных ученых, философов и преподавателей выступили с открытым письмом в поддержку журналистов российского студенческого интернет-издания DOXA

Среди подписантов исследователи из университетов США, Великобритании, Франции и Израиля, указано на сайте DOXA. В частности, о своей поддержке заявили американский философ Джудит Батлер, словенский философ Славой Жижек, и французский профессор политической философии Этьен Балибар.

Обвинения в адрес сотрудников интернет-издания они называют абсурдными и требуют немедленного прекращения уголовного преследования. «Только тот, кто использует систему образования для воспитания покорной массы, может счесть критическое мышление «представляющим опасность» и запретить», — сказано в письме.

По версии следствия, 23 января сотрудники DOXA опубликовали на YouTube видеоролик, в котором заявили о незаконности отчисления студентов из-за участия в протестах. После требования Роскомнадзора, видео было удалено, однако именно оно стало поводом для дела в отношении четырех журналистов интернет-издания. Их обвиняют в вовлечении несовершеннолетних в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего. Максимальное наказание, предусмотренное статьей— до года лишения свободы.

В минувшею среду Басманный суд разрешил Владимиру Метелкину, Алле Гутниковой, Армену Арамяну и Наталье Тышкевич выходить из дома лишь на 1 минуту в сутки, а также запретил пользоваться интернетом и другими средствами связи и общаться с кем-либо, кроме адвоката.