Вице-премьер Татьяна Голикова допустила, что в ближайшее время коронавирусные ограничения будут сняты

По ее словам, объемы вакцинации нарастают, прививку получили более 8-ми миллионов россиян, — передает РИА Новости. В сообщении агентства не уточняется, об одной или о двух дозах вакцины идет речь. Ранее издание РБК подсчитало, что в марте только первую дозу препарата получили около 7-ми миллионов человек. Цифра, которую назвала Голикова, составляет всего около 5,5% от населения страны.

В свою очередь, премьер-министр Михаил Мишустин заявил о том, что среди россиян нужно проводить информационную кампанию о необходимости вакцинации от коронавируса.