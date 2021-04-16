До этого сообщалось о нескольких пострадавших. Инцидент произошел в здании почтовой службы FedEx недалеко от аэропорта. В полиции сказали, что нападавший покончил с собой. Мотивы его действий неизвестны.
Восемь человек, по данным полиции, погибли в результате стрельбы в американском городе Индианаполисе
До этого сообщалось о нескольких пострадавших. Инцидент произошел в здании почтовой службы FedEx недалеко от аэропорта. В полиции сказали, что нападавший покончил с собой. Мотивы его действий неизвестны.